شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى: نحن على يقين بأن وطننا لا يبنى الا على قاعدة ذهبية اخلاقية تقضي بأن تحفاظ كل عائلة روحية على شريكتها في الوطن والعنف لا يجلب السلام ونحن ما كنا سوى دعاة خير ووئام

