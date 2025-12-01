رئيس المجلس الاسلامي العلوي في لبنان: حضور قداستكم رسالة رجاء الى اللبنانيين جميعا ورسالة تأكيد على أن لبنان لا يزال قادرا على النهوض برسالته واستعادة دوره ونحن نؤمن بأن الاوطان تبنى بالشراكة لا بالاقصاء ونعلن وقوفنا الى جانب كل مبادرة تعزز الاستقرار

