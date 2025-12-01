الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البابا لاون من بكركي: لبنان سيزدهر من جديد

آخر الأخبار
2025-12-02 | 01:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البابا لاون من بكركي: لبنان سيزدهر من جديد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البابا لاون من بكركي: لبنان سيزدهر من جديد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

بكركي:

لبنان

سيزدهر

LBCI التالي
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:29

الكرملين: روسيا تعلن السيطرة على مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:23

مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا

LBCI
فنّ
03:45

للمرة الثانية... تأجيل محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاعتداء الجنسي

LBCI
صحة وتغذية
03:30

لمكافحة الإيدز... دول إفريقية تبدأ في تقديم حقن لمواطنيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:29

الكرملين: روسيا تعلن السيطرة على مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا

LBCI
فنّ
03:45

للمرة الثانية... تأجيل محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاعتداء الجنسي

LBCI
صحة وتغذية
03:30

لمكافحة الإيدز... دول إفريقية تبدأ في تقديم حقن لمواطنيها

LBCI
منوعات
03:00

من زفاف الأميرة ديانا... شمبانيا نادرة في مزاد يتخطى سعرها الـ70 ألف دولار! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-17

أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!

LBCI
أخبار لبنان
02:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-26

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ترأس بعد ظهر اليوم اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا في السرايا الكبيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:23

مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:13

وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار دولية
03:08

إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
03:05

القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:03

الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة

LBCI
أخبار لبنان
02:56

تراتيل وترانيم دينية تقدمها الفنانة عبير نعمة في باحة القداس في بيروت غدا...

LBCI
أخبار لبنان
02:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

LBCI
أخبار لبنان
02:49

الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:25

البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا

LBCI
خبر عاجل
16:44

البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)

LBCI
حال الطقس
15:33

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
19:21

الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

LBCI
خبر عاجل
17:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
خبر عاجل
04:54

إنتهاء المباراة بفوز قطر على لبنان بنتيجة 86-83

LBCI
أخبار لبنان
14:29

من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون

LBCI
خبر عاجل
14:26

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More