LBCI
LBCI

انطلاق موكب البابا من السفارة البابوية الى مستشفى دير الصليب

آخر الأخبار
2025-12-02 | 01:19
انطلاق موكب البابا من السفارة البابوية الى مستشفى دير الصليب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

البابا

السفارة

البابوية

مستشفى

الصليب

LBCI التالي
البابا لاون من دير الصليب: شكرا على حفاوة استقبالكم وانا مسرور للقائكم وأنتم في قلبي وصلاواتي
الجيش الإسرائيلي: المنفذ حاول طعن جنود قرب مستوطنة عطيرت ما أدى إلى تحييده على الفور
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
03:45

البابا لاون الرابع عشر يترأس القداس الالهي في الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
03:17

وصول البابا لاون الرابع عشر الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
آخر الأخبار
03:11

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون إلى واجهة بيروت البحرية للمشاركة في القداس

اخترنا لكم
LBCI
آخر الأخبار
03:45

البابا لاون الرابع عشر يترأس القداس الالهي في الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
آخر الأخبار
03:11

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون إلى واجهة بيروت البحرية للمشاركة في القداس

LBCI
آخر الأخبار
02:49

وصول البابا لاون الى مرفأ بيروت ورئيس الحكومة نواف سلام في استقباله

LBCI
آخر الأخبار
02:48

وصول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى الواجهة البحرية لبيروت

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
حال الطقس
02:39

استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-09

فياض: الحلّ ليس في الرضوخ أو التراجع بل في الثبات والتمسك بحق لبنان في الدفاع عن نفسه

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-10

الجيش يشارك في إخماد حريق شحيم بالتعاون مع الدفاع المدني

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-12

مستجدات التغطية الصحية في مؤتمر صحفي لوزير العمل

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:59

البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة أمام نصب ضحايا الإنفجار (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:08

البابا لاون من مستشفى دير الصليب: صباح الخير (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
00:44

الـLBCI في مستشفى الصليب في جل الديب... حشود تنتظر وصول البابا لاون

LBCI
أخبار لبنان
00:30

منذ الصباح الباكر... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون في جل الديب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار دولية
14:08

إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله

الأكثر قراءة
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
06:21

الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

LBCI
أخبار لبنان
02:32

البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
05:13

لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين

LBCI
أخبار لبنان
05:35

وسط التصفيق وهتافات المؤمنين… البابا لاون: سلام المسيح!

LBCI
أخبار لبنان
05:29

البابا من حريصا: في لبنان اليوم انتم مسؤولون عن الرجاء

LBCI
خبر عاجل
04:38

وصول موكب البابا إلى حريصا

