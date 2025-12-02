الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون من مطار بيروت في ختام زيارة البابا لاون: هذه الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه

آخر الأخبار
2025-12-02 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون من مطار بيروت في ختام زيارة البابا لاون: هذه الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون من مطار بيروت في ختام زيارة البابا لاون: هذه الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

بيروت

زيارة

البابا

لاون:

الزيارة

ستبقى

محفورة

ذاكرة

لبنان

وشعبه

LBCI التالي
رئيس الجمهورية: سمعنا رسالتكم وسنستمر في تجسيدها وتظل لنا امنية ان نكون دائما في صلاواتكم
توافد الوفود الرسمية الى المطار للمشاركة في مراسم وداع البابا لاون
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:34

مجلس إدارة مرفأ بيروت ينفي المعلومات المتداولة حول الرواتب ويؤكد التزامه بالشفافية

LBCI
خبر عاجل
09:18

حصريا للـLBCI: رسالة من البابا لاون إلى الرئيس عون عبر الطيران المدنيّ من على متن الطائرة بعد اقلاعها

LBCI
أخبار دولية
08:45

الجيش الألماني يعلن تعرّض شحنة ذخيرة للسرقة​

LBCI
آخر الأخبار
08:44

مكتب نتنياهو: إسرائيل تتسلم عينات رفات سلمتها حماس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:44

مكتب نتنياهو: إسرائيل تتسلم عينات رفات سلمتها حماس

LBCI
آخر الأخبار
08:38

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق على علو منخفض فوق عدلون وكوترية السياد

LBCI
آخر الأخبار
08:34

وزير الخارجية الاسرائيلية بعد لقائه اورتاغوس: الجهة التي تنتهك السيادة اللبنانية هي حزب الله فنزع سلاحه أمر أساسي لمستقبل لبنان ولأمن إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
07:55

نتنياهو: نتوقع من سوريا أن تعمل على إقامة منطقة خالية من السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة خصوصا جبل الشيخ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-13

نتنياهو: ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-30

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07

أزمة إنترنت والسبب كابلات متضررة.. ما علاقة تامر حسني؟

LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

زلزال بقوة 7,4 درجات قبالة جنوب الفيليبين وتحذير من تسونامي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:20

سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:00

البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:54

الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
06:49

الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان

LBCI
أخبار لبنان
06:43

البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة

LBCI
أخبار لبنان
06:39

بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:32

البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق

LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:59

البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
02:32

البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)

LBCI
أخبار لبنان
04:32

البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق

LBCI
خبر عاجل
06:34

البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
02:59

البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة

LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
12:18

البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله

LBCI
أخبار لبنان
13:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More