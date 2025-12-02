رئيس الجمهورية: سمعنا رسالتكم وسنستمر في تجسيدها وتظل لنا امنية ان نكون دائما في صلاواتكم

التالي

الرئيس عون من مطار بيروت في ختام زيارة البابا لاون: في كلماتكم ولقاءاتكم مع أبناء هذا البلد لمسنا عمق محبتكم للبنان وشعبه وصدق رغبتكم في أن يبقى لبنان وطن الرسالة والحوار والإنفتاح ووطن الحرية لكل انسان