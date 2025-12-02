قيادي بحماس لرويترز: الحركة ستسلم إحدى الجثتين المتبقيتين

وزير الثقافة غسان سلامة للـLBCI: زيارة البابا في السياسة هدفها استنهاض للبنان كي لا ييأس اللبنانيون من التحديات والاثقال وكي يبقوا على قدرتهم في التحمل

البابا من مطار بيروت: علينا ان ندرك ان الصراع المسلح لا جدوى منه والسلاح قاتل بينما المفاوضات والحوارات هي بنائة