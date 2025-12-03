الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت رفات رهينة متوف محتجز في غزة عبر الصليب الأحمر

2025-12-03 | 11:10
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت رفات رهينة متوف محتجز في غزة عبر الصليب الأحمر

 
 
آخر الأخبار

نتنياهو:

إسرائيل

تسلمت

رهينة

محتجز

الصليب

الأحمر

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
قوى الأمن: تدابير سير ومنع مرور في برج أبي حيدر أسبوعًا بسبب الأعمال
LBCI
خبر عاجل
12:57

هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

LBCI
خبر عاجل
12:53

إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية

LBCI
خبر عاجل
12:43

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان شهد اتفاقا على صياغة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وإسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
12:06

أمن الدولة: توقيف مطلوب بجرائم نصب واحتيال

LBCI
أخبار لبنان
10:46

رئيس الوزراء: إذا لم تنسحب إسرائيل فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح لن تكتمل

LBCI
عالم الطبخ
10:18

الدجاج بعجينة الـ"Mille Feuille" والخضار... وصفة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:17

السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح

LBCI
أخبار لبنان
08:48

لجنة المال أنهت نقاش مواد الموازنة وعلّقت ٨ مواد

LBCI
خبر عاجل
12:57

هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

LBCI
منوعات
2025-10-27

في إنكلترا... العثور على جثة شابة بعد عام على وفاتها: ما كشفته الشرطة كان صادمًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-07

النائب سجيع عطية لـ"جدل": ماذا يُقدّم أو يؤخّر بيان حزب الله أمس؟ هذا فقط لإثبات انه لا يزال موجودًا

LBCI
أخبار دولية
06:59

توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟

LBCI
أخبار دولية
06:59

توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
02:07

إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:50

جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"

LBCI
حال الطقس
01:49

منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:35

مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:18

ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"

LBCI
خبر عاجل
03:19

نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل

