رئيس الوزراء: إذا لم تنسحب إسرائيل فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح لن تكتمل

أمل رئيس الوزراء اللبنانيّ نواف سلام أن تساعد مشاركة المدنيين في الآلية على تهدئة التوتر.



وقال، في حديث للصحافيين: "إنّ لبنان منفتح على أن تتحقق قوات أميركية وفرنسية من المخاوف في شأن مستودعات أسلحة "حزب الله" المتبقية في الجنوب".



وأكّد أنّه إذا لم تنسحب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها، فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح في يد الدولة لن تكتمل.



وشدد على أنّ إذا ما التزموا بخطة السلام العربية لعام 2002 فسيتبعها التطبيع، "لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".