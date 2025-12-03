الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الوزراء: إذا لم تنسحب إسرائيل فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح لن تكتمل

أخبار لبنان
2025-12-03 | 10:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الوزراء: إذا لم تنسحب إسرائيل فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح لن تكتمل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الوزراء: إذا لم تنسحب إسرائيل فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح لن تكتمل

أمل رئيس الوزراء اللبنانيّ نواف سلام أن تساعد مشاركة المدنيين في الآلية على تهدئة التوتر.

وقال، في حديث للصحافيين: "إنّ لبنان منفتح على أن تتحقق قوات أميركية وفرنسية من المخاوف في شأن مستودعات أسلحة "حزب الله" المتبقية في الجنوب".

وأكّد أنّه إذا لم تنسحب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها، فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح في يد الدولة لن تكتمل.

وشدد على أنّ إذا ما التزموا بخطة السلام العربية لعام 2002 فسيتبعها التطبيع، "لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".
 
وأعلن أنّ لبنان سيناقش بدائل قوات اليونيفيل مع أعضاء مجلس الأمن الدوليّ هذا الأسبوع.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الوزراء:

تنسحب

إسرائيل

المرحلة

الأولى

السلاح

تكتمل

LBCI التالي
فجوات مالية إضافية في خزينة بلدية بيروت (الأخبار)
قوى الأمن: تدابير سير ومنع مرور في برج أبي حيدر أسبوعًا بسبب الأعمال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-10

رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة "مسؤولية جماعية"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

كايا كالاس: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تقدم مهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

كندا ترحب بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام

LBCI
خبر عاجل
2025-10-08

ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:06

أمن الدولة: توقيف مطلوب بجرائم نصب واحتيال

LBCI
أخبار لبنان
10:18

اجتماع في وزارة المالية بحث في مطالب اساتذة التعليم الثانوي والمهني والاساسي.. جابر: نعمل على تأمين تقديمات أكبر

LBCI
أخبار لبنان
09:52

الرئيس عون: اللبنانيون اجتمعوا ليس فقط حول شخص قداسة البابا بل حول ما يمثله كرسول للسلام

LBCI
أمن وقضاء
09:37

تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:54

نواف سلام للجزيرة: خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية

LBCI
أخبار لبنان
02:35

مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
2025-10-14

مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:59

توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:07

إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:50

جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"

LBCI
حال الطقس
01:49

منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:35

مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:18

ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"

LBCI
خبر عاجل
03:19

نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More