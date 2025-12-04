الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس جوزاف عون إستقبل السفير الياباني في لبنان Magoshi Masayuki في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية وشكره على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في لبنان
آخر الأخبار
2025-12-04 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس جوزاف عون إستقبل السفير الياباني في لبنان Magoshi Masayuki في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية وشكره على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
جوزاف
إستقبل
السفير
الياباني
لبنان
Magoshi
Masayuki
زيارة
وداعية
لمناسبة
إنتهاء
مهامه
الدبلوماسية
وشكره
الجهود
بذلها
لبنان
التالي
مطلوب وحدتان دم من فئة O+ في مستشفى اوتيل ديو... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03381641
يوفنتوس يفقد غاتي لأسابيع عدّة بسبب إصابة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
14:30
توفي بعد ساعات قليلة من تناوله الحليب في المدرسة... إليكم ما حصل مع ابن الـ5 سنوات!
منوعات
14:30
توفي بعد ساعات قليلة من تناوله الحليب في المدرسة... إليكم ما حصل مع ابن الـ5 سنوات!
0
أخبار لبنان
14:29
وزير الدفاع عاد من مصر بعد مشاركته في معرض EDEX-2025
أخبار لبنان
14:29
وزير الدفاع عاد من مصر بعد مشاركته في معرض EDEX-2025
0
خبر عاجل
14:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
14:21
وزير خارجية إيران يدعو رجي الى زيارة طهران
أخبار لبنان
14:21
وزير خارجية إيران يدعو رجي الى زيارة طهران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:30
توفي بعد ساعات قليلة من تناوله الحليب في المدرسة... إليكم ما حصل مع ابن الـ5 سنوات!
منوعات
14:30
توفي بعد ساعات قليلة من تناوله الحليب في المدرسة... إليكم ما حصل مع ابن الـ5 سنوات!
0
آخر الأخبار
14:16
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الاثناء أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان
آخر الأخبار
14:16
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الاثناء أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان
0
رياضة
14:14
ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي
رياضة
14:14
ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي
0
آخر الأخبار
14:12
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا
آخر الأخبار
14:12
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-11-01
مشروب شائع يحمي من مخاطر الجلوس لفترات طويلة... هذا ما وجده العلماء!
صحة وتغذية
2025-11-01
مشروب شائع يحمي من مخاطر الجلوس لفترات طويلة... هذا ما وجده العلماء!
0
اقتصاد
2025-09-29
"المالية": تحويل رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والاجهزة الامنية كافة الى مصرف لبنان
اقتصاد
2025-09-29
"المالية": تحويل رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والاجهزة الامنية كافة الى مصرف لبنان
0
أخبار دولية
2025-11-06
إسرائيل أعلنت الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة بسبب "تهديد من مسيّرات" تهرّب أسلحة الى غزة
أخبار دولية
2025-11-06
إسرائيل أعلنت الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة بسبب "تهديد من مسيّرات" تهرّب أسلحة الى غزة
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-19
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-19
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
أخبار دولية
14:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
0
أخبار لبنان
14:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
14:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
10:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
أخبار لبنان
10:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
22:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
تقارير نشرة الاخبار
22:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
19:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
19:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
0
تقارير نشرة الاخبار
19:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
تقارير نشرة الاخبار
19:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
19:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
19:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
19:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
19:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
19:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
19:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
18:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
خبر عاجل
18:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
2
خبر عاجل
13:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
13:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
10:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
أخبار لبنان
10:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
4
خبر عاجل
11:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
11:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
5
خبر عاجل
10:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
خبر عاجل
10:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
6
حال الطقس
08:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
08:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
7
أخبار لبنان
15:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
أخبار لبنان
15:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
8
خبر عاجل
18:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
خبر عاجل
18:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More