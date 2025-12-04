يوفنتوس يفقد غاتي لأسابيع عدّة بسبب إصابة

يغيب المدافع فيديريكو غاتي لأسابيع عدة عن فريقه يوفنتوس بسبب تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى.



وأوضح النادي الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم الإيطالية في بيانه، أن غاتي الذي خرج مصابا الثلاثاء خلال مواجهة أودينيزي في ثمن نهائي كأس إيطاليا، يعاني "من إصابة في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى، وهي إصابة تستدعي تدخلا جراحيا".



ولم يُحدد يوفنتوس مدة غياب المدافع الدولي، لكن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أشارت إلى أنه سيغيب لمدة لا تقل عن شهر.



المصدر: فرانس برس