الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة العديسة اثناء مرور عمال لمؤسسة كهرباء لبنان في المنطقة

الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير شب بين بلدتي باريش ومعروب قضاء صور حيث قضى على مساحات واسعة من كروم الزيتون والأشجار البرية وفرق الإطفاء المختصة تعمل على إخماده