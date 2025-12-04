قوى الأمن: توقيف مشتبه به بسرقة دراجة آلية بقوة السلاح إثر كمينٍ محكم لشعبة المعلومات

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي توقيف مشتبه به بسرقة دراجة آلية بقوة السلاح.



وأوضحت أنه بتاريخ 27-10-2025، وفي بلدة العقيبة – كسروان، أقدم شخصان مجهولان على متن دراجة آليّة نوع GR لون أسود على سلب درّاجة المواطن أ. م. مواليد عام ۱۹۷٤، بعد أن أطلقا النّار باتجاهه من مسدّس حربي فأصاباه في رِجله حيث نُقِلَ إلى مستشفى لتلقّي العلاج، فيما لاذ الفاعلان بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.



وأكدت أنه بنتيجة المتابعة تمكّنت شعبة المعلومات من معرفة هويَّتَيهما، ومن بينهما المدعو ع. ع. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)، وهو من اصحاب السّوابق.



وأشارت المديرية الى أنه، بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ نفّذته في الضاحية الجنوبية.



وذكرت أنه بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مسدّسٌ حربي، وكميّة من مادتي الكوكايين وباز الكوكايين.



ولفتت المديرية الى أنه بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة سلب الدّرّاجة في العقيبة، بالاشتراك مع شخص آخر، وأنّهما باعا الدّرّاجة المسروقة مقابل مبلغ ۸۰۰ دولار أميركي، تقاسماه فيما بينهما. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.



وأكدت أن الموقوف سلّم مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف شريكه.