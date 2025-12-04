الأخبار
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
قوى الأمن: توقيف مشتبه به بسرقة دراجة آلية بقوة السلاح إثر كمينٍ محكم لشعبة المعلومات

أمن وقضاء
2025-12-04 | 05:01
قوى الأمن: توقيف مشتبه به بسرقة دراجة آلية بقوة السلاح إثر كمينٍ محكم لشعبة المعلومات

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي توقيف مشتبه به بسرقة دراجة آلية بقوة السلاح.

وأوضحت أنه بتاريخ 27-10-2025، وفي بلدة العقيبة – كسروان، أقدم شخصان مجهولان على متن دراجة آليّة نوع GR لون أسود على سلب درّاجة المواطن أ. م. مواليد عام ۱۹۷٤، بعد أن أطلقا النّار باتجاهه من مسدّس حربي فأصاباه في رِجله حيث نُقِلَ إلى مستشفى لتلقّي العلاج، فيما لاذ الفاعلان بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

وأكدت أنه بنتيجة المتابعة تمكّنت شعبة المعلومات من معرفة هويَّتَيهما، ومن بينهما المدعو ع. ع. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)، وهو من اصحاب السّوابق.

وأشارت المديرية الى أنه، بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ نفّذته في الضاحية الجنوبية.

وذكرت أنه بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مسدّسٌ حربي، وكميّة من مادتي الكوكايين وباز الكوكايين.

ولفتت المديرية الى أنه بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة سلب الدّرّاجة في العقيبة، بالاشتراك مع شخص آخر، وأنّهما باعا الدّرّاجة المسروقة مقابل مبلغ ۸۰۰ دولار أميركي، تقاسماه فيما بينهما. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

وأكدت أن الموقوف سلّم مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف شريكه.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

الأمن:

توقيف

مشتبه

بسرقة

دراجة

السلاح

كمينٍ

لشعبة

المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-13

شعبة المعلومات توقف مشتبها به بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة درّاجة آليّة في الزّلقا

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-14

قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في الضاحية الجنوبية على متن دراجة مسروقة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-05

شعبة المعلومات أوقفت شخصَين خطيرَين ينشطان بسرقة دراجات آلية ويبيعانها داخل مخيّم شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-13

شعبة المعلومات توقف سارقي دراجات آلية في عدة مناطق في بيروت وجبل لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:05

تدابير سير في شارع الجنرال نجم ونفق الأوزاعي - بيروت

LBCI
أمن وقضاء
05:29

الجيش ينفي ما نقله أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية بشأن انتماء بعض العسكريين وولائهم

LBCI
أمن وقضاء
04:28

سرقة كابلات "أوجيرو" وأخرى تغذي الاشارات المرورية عند "الدوار العربي" ليلاً في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
01:15

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة

LBCI
آخر الأخبار
08:12

مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا

LBCI
خبر عاجل
2025-12-02

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-12

وسائل إعلام تركية: أردوغان يشارك الإثنين في قِمة شرم الشيخ

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-27

الحرس الثوري الإيراني: المخططات الأميركية والصهيونية الشريرة لإضعاف المقاومة أو القضاء عليها فشلت وستفشل

LBCI
أخبار دولية
08:15

نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:00

الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي

LBCI
خبر عاجل
12:57

هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

LBCI
خبر عاجل
07:11

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:35

جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس

LBCI
خبر عاجل
05:36

توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين

LBCI
خبر عاجل
04:16

العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

LBCI
حال الطقس
02:15

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
09:17

السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح

LBCI
خبر عاجل
12:53

إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية

