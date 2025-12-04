موضوع تكليف السفير سيمون نقاش في الجلسة الحكومية... الرئيس عون: ضرورة أن تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب

عرض رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء موضوع تكليف السفير سيمون كرم برئاسة لجنة الوفد اللبنانيّ في “الميكانيزم”.



‏وقال إنّ ذلك تم بعد مشاورات بينه وبين الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام عن ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتطعيم اللجنة بشخص مدنيّ.



واعتبر أنّه من البديهيّ أن لا تكون الجلسة الأولى كثيرة الإنتاج وأن تمهّد الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في ١٩ من الشهر الحاليّ.



وشدد على ضرورة أن تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب.