الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هيئة بحرية بريطانية: ربان السفينة التي أبلغت عن واقعة غربي اليمن يقول إنها لا تزال في حالة تأهب وإن جميع أفراد الطاقم بخير

آخر الأخبار
2025-12-05 | 15:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هيئة بحرية بريطانية: ربان السفينة التي أبلغت عن واقعة غربي اليمن يقول إنها لا تزال في حالة تأهب وإن جميع أفراد الطاقم بخير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هيئة بحرية بريطانية: ربان السفينة التي أبلغت عن واقعة غربي اليمن يقول إنها لا تزال في حالة تأهب وإن جميع أفراد الطاقم بخير

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

بحرية

بريطانية:

السفينة

أبلغت

واقعة

اليمن

أفراد

الطاقم

LBCI التالي
بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها
التحكم المروري: 5 قتلى و5 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
19:28

الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية

LBCI
أخبار لبنان
19:27

الرئيس عون بحث في الأوضاع الأمنية مع الحجار... وشهيب أثنى على تعيين السفير كرم للحد من الضغط الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
19:15

بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار

LBCI
أخبار دولية
19:07

الكرملين: المحادثات مع أميركا مشجعة ومستعدون لمواصلة العمل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:45

إستراتيجية ترامب الجديدة تقضي بتعديل الحضور الأميركي في العالم والتركيز على التهديدات وتتعهّد بوضع حد "للهجرة الجماعية"

LBCI
أمن وقضاء
15:48

بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها

LBCI
آخر الأخبار
13:15

التحكم المروري: 5 قتلى و5 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

LBCI
آخر الأخبار
12:55

مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: ميزانية الدفاع لعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيقل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
19:15

بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-13

جنبلاط استقبل هولاند وبحثا في المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-03

الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين

LBCI
آخر الأخبار
23:59

حاكم مصرف سوريا المركزي: نشهد انخفاضا كبيرا في معدل التضخم ونحن في مرحلة متقدمة بشأن العملة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:26

عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:38

موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:36

وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:35

في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:33

مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
02:32

وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:29

المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:22

الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:21

شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
20:11

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
15:12

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
21:25

إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:23

بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

LBCI
أمن وقضاء
23:56

تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..

LBCI
أخبار لبنان
02:42

جنبلاط يستقبل سيمون كرم

LBCI
أمن وقضاء
01:19

تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت

LBCI
خبر عاجل
02:31

معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More