بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها

أمن وقضاء
2025-12-05 | 15:48
بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها
بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة إقفال مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها بالشمع الأحمر.

وأوضحت أنه بعد توافر معلومات عن انبعاث روائح كريهة من داخل المستودع، داهمت دورية من مديرية الشمال الإقليميّة مكتب المنية – الضنية، وبرفقة طبيب القضاء، المستودع المذكور، وتبيّن أنّه يفتقر إلى أدنى الشروط الصحية ومعايير النظافة.

وأشارت الى أنه أُجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء لإشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

انبعاث

روائح

كريهة...

الدولة

بالشمع

الأحمر

مستودعاً

لتقطيع

البطاطا

وتوضيبها

