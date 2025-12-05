بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة إقفال مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها بالشمع الأحمر.



وأوضحت أنه بعد توافر معلومات عن انبعاث روائح كريهة من داخل المستودع، داهمت دورية من مديرية الشمال الإقليميّة مكتب المنية – الضنية، وبرفقة طبيب القضاء، المستودع المذكور، وتبيّن أنّه يفتقر إلى أدنى الشروط الصحية ومعايير النظافة.



وأشارت الى أنه أُجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء لإشارة القضاء المختص.