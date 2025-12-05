الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله في تجربته لم يكن معزولا ولا فارضا آراءه على أحد وهذه التجربة أغاظت الغرب والاسرائيليين وهذا الامر تجلى في زيارة البابا للبنان

