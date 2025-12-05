الأخبار
الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار تصنيف أنصار الله وحزب الله "جماعة إرهابية" وتجميد أموالهم
أخبار دولية
2025-12-05 | 06:48
الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار تصنيف أنصار الله وحزب الله "جماعة إرهابية" وتجميد أموالهم
نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله اللبناني جماعة إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهما.
وأكدت الرئاسة أنها لا ترسل مثل هذه القرارات إلى رئاسة الجمهورية، ولا يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية.
وأشارت الى أن قرارات مجلس الوزراء وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية، لافتة الى أن رئاسة الجمهورية لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
أخبار دولية
العراقية
علمها
مصادقتها
تصنيف
أنصار
"جماعة
إرهابية"
وتجميد
أموالهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
