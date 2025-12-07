حلو للـLBCI: حصرية السلاح إنجاز للدولة اللبنانية وليس تنازلًا

الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال حلو للـLBCI: ما يعتبره “حزب الله” من تنازل لبنانيّ أمام إسرائيل لا معنى له فالحكومة تعمل على تحسين الوضع بل يمكننا القول إنّ الحزب بسبب تصرفاته هو من يقدّم التنازلات

