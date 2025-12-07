بفضل ميسي... إنتر ميامي يتوّج بلقب الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخه

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي الى الظفر بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بمساهمته بتمريرتين حاسمتين في الفوز على فانكوفر وايتكابس 3-1 السبت الماضي في ميامي في المباراة النهائية.



ولم يسجل ميسي أي هدف في المواجهة النهائية، إلا أنه مرر كرة حاسمة لمواطنيه رودريغو دي بول سجل منها الهدف الثاني (71)، وتاديو أليندي أمَّن بها الفوز بالثالث (90+6)، بعدما افتتح الكولومبي إيديير أوكامبو التسجيل بالخطأ في مرمى فريقه (8)، فيما سجل الكندي علي أحمد الهدف الوحيد للضيوف (60).



وقال الإنكليزي ديفيد بيكهام المالك المشارك لانتر ميامي بعد المباراة: "كانت هناك ليالٍ كثيرة بلا نوم، لكنني كنت دائما مؤمنا. كنت دائما مؤمنا بفكرة إيصال الفريق إلى هنا، وعندما وجدت الشركاء المناسبين، علمت أن كل شيء ممكن".



وأضاف "وعدنا جماهيرنا دائما بأننا سنحقق النجاح، وسنجلب أفضل اللاعبين، واليوم حققنا ذلك".



وأضاف ميسي إلى سجله الحافل لقب الدوري الأميركي بعد عشرة ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة، ثم لقبين في فرنسا مع باريس سان جرمان.



ولا تزال مشاركة ميسي في كأس العالم المقبلة غير مؤكدة، إلا أن مشاركته في حال حصولها ستجعله محط أنظار الجميع الصيف المقبل في أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا.



المصدر: فرانس برس