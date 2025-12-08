السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى يلتقي وزير الخارجية

سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف نقل إلى الرئيس عون دعم بلاده لمواقف لبنان حيال التطورات الأخيرة ولاسيما موضوع التفاوض عبر لجنة "الميكانيزم" وأكد رغبة موسكو في تعزيز العلاقات بين البلدين

