الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف نقل إلى الرئيس عون دعم بلاده لمواقف لبنان حيال التطورات الأخيرة ولاسيما موضوع التفاوض عبر لجنة "الميكانيزم" وأكد رغبة موسكو في تعزيز العلاقات بين البلدين
آخر الأخبار
2025-12-08 | 02:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف نقل إلى الرئيس عون دعم بلاده لمواقف لبنان حيال التطورات الأخيرة ولاسيما موضوع التفاوض عبر لجنة "الميكانيزم" وأكد رغبة موسكو في تعزيز العلاقات بين البلدين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
روسيا
لبنان
الكسندر
روداكوف
الرئيس
بلاده
لمواقف
لبنان
التطورات
الأخيرة
ولاسيما
موضوع
التفاوض
"الميكانيزم"
موسكو
تعزيز
العلاقات
البلدين
التالي
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى يلتقي وزير الخارجية
الإفراج عن مئة من التلامذة المخطوفين في نيجيريا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:54
قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على حقل نفطي حيوي على الحدود مع جنوب السودان
أخبار دولية
05:54
قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على حقل نفطي حيوي على الحدود مع جنوب السودان
0
أخبار لبنان
05:51
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد القوانين المصرفية بل بخطة وطنية شاملة
أخبار لبنان
05:51
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد القوانين المصرفية بل بخطة وطنية شاملة
0
آخر الأخبار
05:32
أمير دولة قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد السعوديّ
آخر الأخبار
05:32
أمير دولة قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد السعوديّ
0
آخر الأخبار
05:24
مركز: زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
آخر الأخبار
05:24
مركز: زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:51
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد القوانين المصرفية بل بخطة وطنية شاملة
أخبار لبنان
05:51
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد القوانين المصرفية بل بخطة وطنية شاملة
0
آخر الأخبار
05:32
أمير دولة قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد السعوديّ
آخر الأخبار
05:32
أمير دولة قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد السعوديّ
0
آخر الأخبار
05:24
مركز: زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
آخر الأخبار
05:24
مركز: زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
0
منوعات
05:07
في فلوريدا... جريمة مروعة ضحيتها فتاة مراهقة: إليكم تفاصيل ما حصل!
منوعات
05:07
في فلوريدا... جريمة مروعة ضحيتها فتاة مراهقة: إليكم تفاصيل ما حصل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
0
أخبار لبنان
03:51
الأمين العام لـ”القوات اللبنانية”: “حزب الله” لم يقرأ بطريقة صحيحة حجم الحرب وحملنا شعار حصر السلاح منذ البداية
أخبار لبنان
03:51
الأمين العام لـ”القوات اللبنانية”: “حزب الله” لم يقرأ بطريقة صحيحة حجم الحرب وحملنا شعار حصر السلاح منذ البداية
0
اسرار
23:41
أسرار الصحف المحلية ٨-١٢-٢٠٢٥
اسرار
23:41
أسرار الصحف المحلية ٨-١٢-٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
13:47
ساحة الشهداء تستعيد الحياة بإضاءة شجرة الميلاد
أخبار لبنان
13:47
ساحة الشهداء تستعيد الحياة بإضاءة شجرة الميلاد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:06
السفير الأميركيّ لدى لبنان: اتصالات لعودة زيارة قائد الجيش إلى واشنطن
أخبار لبنان
04:06
السفير الأميركيّ لدى لبنان: اتصالات لعودة زيارة قائد الجيش إلى واشنطن
0
أخبار لبنان
03:51
الأمين العام لـ”القوات اللبنانية”: “حزب الله” لم يقرأ بطريقة صحيحة حجم الحرب وحملنا شعار حصر السلاح منذ البداية
أخبار لبنان
03:51
الأمين العام لـ”القوات اللبنانية”: “حزب الله” لم يقرأ بطريقة صحيحة حجم الحرب وحملنا شعار حصر السلاح منذ البداية
0
أخبار دولية
03:01
في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الأسد... الشرع: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها
أخبار دولية
03:01
في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الأسد... الشرع: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فيديوهات الشبل…فضحت الأسد!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فيديوهات الشبل…فضحت الأسد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من Baby Shark الى بحر البورصة والمال
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من Baby Shark الى بحر البورصة والمال
0
أخبار لبنان
13:47
ساحة الشهداء تستعيد الحياة بإضاءة شجرة الميلاد
أخبار لبنان
13:47
ساحة الشهداء تستعيد الحياة بإضاءة شجرة الميلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صناع الابداع العرب مكرمون في القاهرة من قبل مؤسسة "تكريم"
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صناع الابداع العرب مكرمون في القاهرة من قبل مؤسسة "تكريم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قصر دبّانة يحتضن واحدة من أندر مجموعات الأيقونات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قصر دبّانة يحتضن واحدة من أندر مجموعات الأيقونات في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
OMT Christmas in Action: تسليط الضوء على شركة "Meerath" المشاركة في الفوروم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
OMT Christmas in Action: تسليط الضوء على شركة "Meerath" المشاركة في الفوروم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:05
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
04:05
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
2
أخبار لبنان
08:12
تدابير سير على طريق الحازمية - المطار والأوتوستراد بين حالات ونهر إبراهيم بدءًا من الغد...
أخبار لبنان
08:12
تدابير سير على طريق الحازمية - المطار والأوتوستراد بين حالات ونهر إبراهيم بدءًا من الغد...
3
أخبار لبنان
09:33
انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته
أخبار لبنان
09:33
انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته
4
خبر عاجل
06:07
سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب
خبر عاجل
06:07
سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب
5
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
6
أخبار لبنان
07:30
وزارتا الأشغال والداخلية تحذّران من رمي النفايات على الأوتوسترادات وإجراءات رادعة لمنع الفيضانات
أخبار لبنان
07:30
وزارتا الأشغال والداخلية تحذّران من رمي النفايات على الأوتوسترادات وإجراءات رادعة لمنع الفيضانات
7
أخبار لبنان
09:26
العثور على جثة مصابة بطعنات سكين في أحد المجمعات السياحية في جونية
أخبار لبنان
09:26
العثور على جثة مصابة بطعنات سكين في أحد المجمعات السياحية في جونية
8
خبر عاجل
11:51
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار وسيمون كرم مفاوض محنّك ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار
خبر عاجل
11:51
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار وسيمون كرم مفاوض محنّك ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More