الراعي: لا أخشى الحرب بعد الآن لأنّ اللغة اليوم أصبحت الديبلوماسية والتفاوض

الراعي: المفاوضات أولية ولا تعني اتفاقات ولن نستقصي الحزب من ذلك فسيكون له دوره وصوته

الراعي: المفاوضات تبقى الحل الأنسب من حل الحرب ونعتبر أنّ ذلك من نتائج زيارة البابا ونريد أن نعيش السلام