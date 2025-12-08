الراعي: المفاوضات أولية ولا تعني اتفاقات ولن نقصي الحزب من ذلك فسيكون له دوره وصوته

التالي

الراعي من بعبدا: لا أعتقد أن هناك حربا جديدة والمفاوضات فوق الحرب وأهم من الحرب وخصوصا أن اسرائيل رضيت بالمفاوضات والسفير سيمون كرم شخصية ممتازة لهذه المفاوضات