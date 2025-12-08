النائبة حليمة قعقور لـ"عشرين 30": النظام السياسي القائم على المحاصصة هو الاساس في استمرار الانقسام السياسي بالاضافة الى المشكلة في النظام الاقتصادي بسبب تمركز رأس المال كما أن البعد التربوي خطير جدا وهناك أيضا اعلام طائفي يعزّز الازمة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك