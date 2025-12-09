الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و 7 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2025-12-09 | 00:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و 7 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و 7 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التحكم:

حوادث

الساعات

الـ24

الماضية

LBCI التالي
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
حزام ناري استهدف مرتفعات اقليم التفاح (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:47

سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء

LBCI
أخبار لبنان
04:37

هيكل عرض مع لودريان سبل دعم الجيش في ظّل التحديات الراهنة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

كركي ينشر نتائج عمل مصلحة القضايا للعام 2025: المبالغ المحصّلة ترتفع بنسبة 768% وتتجاوز ال 310 مليار ل.ل.

LBCI
أخبار دولية
04:20

17 قتيلا في حريق بمبنى في العاصمة الإندونيسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:11

قائد الجيش رودولف هيكل التقى الموفد الفرنسي جان ايف لودريان

LBCI
أخبار لبنان
03:58

في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل

LBCI
آخر الأخبار
03:34

وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

LBCI
آخر الأخبار
03:33

رئيس الحكومة نواف سلام خلال حفل وضع حجر الاساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري: وضع حجر الاساس هو خطوة اساسية لاستعادة التوازن البيئي والصحي التي افتقدته بيروت لسنوات وهو خطوة في ترميم العلاقة بين المواطن والمجال العام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:30

وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان

LBCI
رياضة
2025-12-04

ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-17

الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-09

الصين تعلّق حظر تصدير مواد مستخدمة في الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:58

في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
13:55

السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:21

منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة

LBCI
فنّ
14:40

ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
05:22

يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
اقتصاد
02:12

ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:58

وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More