منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
حال الطقس
2025-12-09 | 01:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
يؤثر على لبنان منخفض جوي متمركز شمال مصر بفعالية ضعيفة إجمالاً، ويستمرّ لغاية ظهر الجمعة، على ان تشتد الاطار يوم الخميس مع انخفاض اضافي الحرارة.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالًا
-الحرارة: بين ١٤ و ٢٠ ساحلًا وبين ٧ و ١٤ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪
- الرياح شرقية الى جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س تنشط احيانًا
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : متوسط
- حال البحر : مرتفع الموج ١٥٠سم وحرارة سطح المياه ٢٣
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالًا والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٩ ساحلًا وبين ٧ و ١٤ بقاعاً وبين ٩ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
الخميس: غير مستقر مع امطار رعدية غزيرة احيانًا خاصة بعد الظهر وتتساقط الثلوج على ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١٣ و ١٨ ساحلًا وبين ٥ و ١٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
الجمعة...
وأمطار
غزيرة
متوقعة
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
السابق
