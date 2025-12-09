الجيش الأوكراني: أسقطنا 84 مسيرة روسية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد

الرئيس عون غادر الى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستمرّ يومَيْن

شعبة المعلومات أوقفت مشتبهًا به نفّذ مع شريكته عمليات سرقة احتيالية من محال لبيع الكحول