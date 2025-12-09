الرئيس عون غادر الى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستمرّ يومَيْن

التالي

رئيس الحكومة نواف سلام خلال حفل وضع حجر الاساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري: وضع حجر الاساس هو خطوة اساسية لاستعادة التوازن البيئي والصحي التي افتقدته بيروت لسنوات وهو خطوة في ترميم العلاقة بين المواطن والمجال العام