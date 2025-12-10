الجميل: نتجه إلى "حيط مسدود" في الانتخابات النيابية فإمّا تشريع قانون النواب الستة وإمّا تطبيق القانون الأخير وهذا غير قانونيّ أيضًا لذلك نطالب رئيس مجلس النواب بالجلسات

الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون

سامي الجميل بعد لقائه لودريان: "حزب الله" ما زال يصعّب المهمة على الجيش ويقوم بتخبئة السلاح ولا يقدم احداثيات للجيش وهو ما زال يقوم بتخبئة السلاح في المنازل