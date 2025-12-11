احصاءات غرفة التحكم المروري: 17 جريحا في 14 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكالة الوطنية للإعلام: قوّة إسرائيلية فجّرت فجرا منزلا عند أطراف بلدة ميس الجبل لجهة حولا

الصايغ لـ "حوار المرحلة" : سأترشح في بيروت وهناك ضياع في تشكيل اللوائح فيها والموجود الابرز على الساحة هو النائب فؤاد مخزومي ويستطيع أن يقوم بتحالف معيّن