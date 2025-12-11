الأخبار
الوكالة الوطنية للإعلام: قوّة إسرائيلية فجّرت فجرا منزلا عند أطراف بلدة ميس الجبل لجهة حولا

2025-12-11 | 02:07
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: قوّة إسرائيلية فجّرت فجرا منزلا عند أطراف بلدة ميس الجبل لجهة حولا

 
 
LBCI
