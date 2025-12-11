الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: قوّة إسرائيلية فجّرت فجرا منزلا عند أطراف بلدة ميس الجبل لجهة حولا
آخر الأخبار
2025-12-11 | 02:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: قوّة إسرائيلية فجّرت فجرا منزلا عند أطراف بلدة ميس الجبل لجهة حولا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
إسرائيلية
فجّرت
منزلا
أطراف
الجبل
التالي
القاضية المستقيلة ساندرا المهتار للـLBCI: كنّا نطالب بأبسط الحاجات الأساسية مثل الأوراق والمحاضر في العدلية كي نستطيع العمل حتى المراحيض غير متوافرة لدينا
احصاءات غرفة التحكم المروري: 17 جريحا في 14 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:46
لافروف: روسيا تسعى لسلام طويل الأمد في أوكرانيا بضمانات أمنية
أخبار دولية
04:46
لافروف: روسيا تسعى لسلام طويل الأمد في أوكرانيا بضمانات أمنية
0
أخبار لبنان
04:32
عون: استشهاد تويني والحاج توقيع واحد… وتضحياتهما أزهرت سيادة الدولة وتعزيز دور الجيش
أخبار لبنان
04:32
عون: استشهاد تويني والحاج توقيع واحد… وتضحياتهما أزهرت سيادة الدولة وتعزيز دور الجيش
0
أمن وقضاء
04:20
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة من داخل منازل متضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة وسرقة كابلات كهربائيّة
أمن وقضاء
04:20
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة من داخل منازل متضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة وسرقة كابلات كهربائيّة
0
أمن وقضاء
04:15
إخماد حريقين داخل منشرة في السمقانية ومرآب مبنى سكني في بدارو
أمن وقضاء
04:15
إخماد حريقين داخل منشرة في السمقانية ومرآب مبنى سكني في بدارو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:14
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال البازورية ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وفرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة
آخر الأخبار
04:14
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال البازورية ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وفرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة
0
آخر الأخبار
03:29
القاضية المستقيلة ساندرا المهتار للـLBCI: كنّا نطالب بأبسط الحاجات الأساسية مثل الأوراق والمحاضر في العدلية كي نستطيع العمل حتى المراحيض غير متوافرة لدينا
آخر الأخبار
03:29
القاضية المستقيلة ساندرا المهتار للـLBCI: كنّا نطالب بأبسط الحاجات الأساسية مثل الأوراق والمحاضر في العدلية كي نستطيع العمل حتى المراحيض غير متوافرة لدينا
0
آخر الأخبار
00:53
احصاءات غرفة التحكم المروري: 17 جريحا في 14 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:53
احصاءات غرفة التحكم المروري: 17 جريحا في 14 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
15:52
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : سأترشح في بيروت وهناك ضياع في تشكيل اللوائح فيها والموجود الابرز على الساحة هو النائب فؤاد مخزومي ويستطيع أن يقوم بتحالف معيّن
آخر الأخبار
15:52
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : سأترشح في بيروت وهناك ضياع في تشكيل اللوائح فيها والموجود الابرز على الساحة هو النائب فؤاد مخزومي ويستطيع أن يقوم بتحالف معيّن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:09
القاصر فاطمة الزّهراء فليفل غادرت ولم تعُد...
أمن وقضاء
08:09
القاصر فاطمة الزّهراء فليفل غادرت ولم تعُد...
0
أخبار لبنان
02:21
"الريجي" تطرح في السوق كمية إضافية من المعسّل
أخبار لبنان
02:21
"الريجي" تطرح في السوق كمية إضافية من المعسّل
0
أمن وقضاء
04:20
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة من داخل منازل متضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة وسرقة كابلات كهربائيّة
أمن وقضاء
04:20
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة من داخل منازل متضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة وسرقة كابلات كهربائيّة
0
آخر الأخبار
2025-10-13
الصحافي في التلفزيون الباكستاني شوكت باراشا للـLBCI: باكستان لن تطور أي علاقة مع إسرائيل في الوقت الحالي لكن باكستان تشجع حل الدولتين
آخر الأخبار
2025-10-13
الصحافي في التلفزيون الباكستاني شوكت باراشا للـLBCI: باكستان لن تطور أي علاقة مع إسرائيل في الوقت الحالي لكن باكستان تشجع حل الدولتين
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:31
مهرجان بيروت الرياضي يقدم منح مدرسية بقيمة ٤ مليار ليرة الى جمعية لبنانيون
رياضة
13:31
مهرجان بيروت الرياضي يقدم منح مدرسية بقيمة ٤ مليار ليرة الى جمعية لبنانيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
0
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
0
أخبار لبنان
13:27
تعرفوا على Wakilni في OMT Christmas in Action
أخبار لبنان
13:27
تعرفوا على Wakilni في OMT Christmas in Action
0
أخبار لبنان
13:23
مؤسسة جبران تويني تُحيي الذكرى العشرين لاغتياله في كاتدرائية مار لويس ببيروت
أخبار لبنان
13:23
مؤسسة جبران تويني تُحيي الذكرى العشرين لاغتياله في كاتدرائية مار لويس ببيروت
0
أخبار لبنان
13:22
من كفرعبيدا إلى المتحف الوطني… آثار الموقع تُعرض والـLBCI تواصل المتابعة
أخبار لبنان
13:22
من كفرعبيدا إلى المتحف الوطني… آثار الموقع تُعرض والـLBCI تواصل المتابعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
0
أخبار لبنان
13:18
الاتحاد الأوروبي يطلق تمويلات لدعم الاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
13:18
الاتحاد الأوروبي يطلق تمويلات لدعم الاستقرار في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
2
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
3
خبر عاجل
12:42
مصدر سوري رسمي للـLBCI حول الاجتماع القضائي في دمشق: الطرف اللبناني لا يتعامل بالجدّية والحزم اللازمين لحسم ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وهناك إصرار على توجيه تهم جزائية لبعض الموقوفين رغم تقديمنا أدلّة تُثبت عكس ذلك
خبر عاجل
12:42
مصدر سوري رسمي للـLBCI حول الاجتماع القضائي في دمشق: الطرف اللبناني لا يتعامل بالجدّية والحزم اللازمين لحسم ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وهناك إصرار على توجيه تهم جزائية لبعض الموقوفين رغم تقديمنا أدلّة تُثبت عكس ذلك
4
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
5
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
6
أخبار لبنان
08:06
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
08:06
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
7
خبر عاجل
10:09
مصدر سوري للـLBCI: الاجتماع القضائي السوري اللبناني في دمشق لم يكن إيجابيا والمسودة المقترحة من الجانب اللبناني سيئة
خبر عاجل
10:09
مصدر سوري للـLBCI: الاجتماع القضائي السوري اللبناني في دمشق لم يكن إيجابيا والمسودة المقترحة من الجانب اللبناني سيئة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More