الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت ليلًا قنابل عدة على المنزل الذي كانت استهدفته عصر أمس في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون

