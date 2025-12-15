مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لا اعتقد أنه سيكون هناك أيّ تصعيد أو ردّة فعل بعد الحادثة والقوى الأمنية تقوم بواجبها

التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش