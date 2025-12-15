السيّد لـ"عشرين 30": لم يكن هناك استراتيجة للوزارة منذ فترة وأوّل ما دخلنا جمعنا القيادة على مدّة 3 أيام لمناقشة الاستراتيجية للوزارة والتغيير طال الهيكلية وكذلك الموازنة ونعطي وعد للمواطن أنّه سنحاول ألّا يبقى أي مواطن على الطريق بقدراتنا المحدودة

