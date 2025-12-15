السيّد لـ"عشرين 30": برنامج أمان يؤمن الأساسيات للعائلات المحتاجة ويطال 165000 عائلة أي حوالي 800 ألف لبناني أي حوالي 60% من نسبة الفقراء في لبنان والمساعدات الشهرية التي نؤمنها للعائلات تبلغ 20 مليون دولار

