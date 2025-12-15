السيّد لـ "عشرين 30": قدّمنا موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لوزارة المالية وكانت خطتنا واضحة ما ادى الى زيادة بحوالي 40% عن السابق وأصبحنا خامس وزارة من حيث الموازنة وهذا الفرق سيلمسه المواطنون

