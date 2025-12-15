الأخبار
السيّد لـ "عشرين 30": قدّمنا موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لوزارة المالية وكانت خطتنا واضحة ما ادى الى زيادة بحوالي 40% عن السابق وأصبحنا خامس وزارة من حيث الموازنة وهذا الفرق سيلمسه المواطنون
2025-12-15
السيّد لـ "عشرين 30": قدّمنا موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لوزارة المالية وكانت خطتنا واضحة ما ادى الى زيادة بحوالي 40% عن السابق وأصبحنا خامس وزارة من حيث الموازنة وهذا الفرق سيلمسه المواطنون
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
04:08
رجي التقى كالاس وسويتشا وماكنتي في بروكسل: تأكيد الدعم ألاوروبي للبنان فور تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار
أخبار لبنان
04:08
رجي التقى كالاس وسويتشا وماكنتي في بروكسل: تأكيد الدعم ألاوروبي للبنان فور تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار
0
أخبار لبنان
04:02
الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد مع اللواء لاوندس
أخبار لبنان
04:02
الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد مع اللواء لاوندس
0
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
0
أمن وقضاء
03:51
الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا
أمن وقضاء
03:51
الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا
0
أمن وقضاء
03:51
الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا
أمن وقضاء
03:51
الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا
0
فنّ
03:03
لإجراء المرحلة النهائية من مسابقة تأليف الموسيقى... اللجنة التحضيرية لفيلم "FINIKIA" تقيم حفلاً موسيقيًا (صور)
فنّ
03:03
لإجراء المرحلة النهائية من مسابقة تأليف الموسيقى... اللجنة التحضيرية لفيلم "FINIKIA" تقيم حفلاً موسيقيًا (صور)
0
حال الطقس
02:38
الطقس يستقر نسبيًا في لبنان… والرياح الشمالية الباردة مستمرة حتى الجمعة
حال الطقس
02:38
الطقس يستقر نسبيًا في لبنان… والرياح الشمالية الباردة مستمرة حتى الجمعة
0
آخر الأخبار
01:25
لافروف: الإتصالات الأخيرة مع واشنطن تبعث على الأمل بأنها أصبحت تتفهم موقف روسيا في ما يتعلق بالصراع الأوكراني
آخر الأخبار
01:25
لافروف: الإتصالات الأخيرة مع واشنطن تبعث على الأمل بأنها أصبحت تتفهم موقف روسيا في ما يتعلق بالصراع الأوكراني
0
رياضة
10:01
ماريسكا ملتزم بالاستمرار مع تشلسي رغم نوبة الغضب
رياضة
10:01
ماريسكا ملتزم بالاستمرار مع تشلسي رغم نوبة الغضب
0
أخبار لبنان
02:58
مرفأ بيروت يمدّد ساعات العمل خلال موسم الأعياد
أخبار لبنان
02:58
مرفأ بيروت يمدّد ساعات العمل خلال موسم الأعياد
0
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
صحف اليوم
01:03
ضغط أميركي يفرض سقفًا على الحركة الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
01:03
ضغط أميركي يفرض سقفًا على الحركة الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
0
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
0
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
1
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
2
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
3
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
4
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
5
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
6
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
7
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
8
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
