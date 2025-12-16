الوكالة الوطنية للاعلام: بعد الكشف من قبل وحدة الهندسة في الجيش اللبناني على الصناديق التي وضعها الجيش الاسرائيلي خلال تسلله إلى بلدة الضهيرة تبين أنها مفخخة وقد ضرب الجيش طوقا أمنيا وعمل على تفجيرها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك