تسلل إسرائيلي إلى الضهيرة ونقل صناديق ذخيرة فارغة مفخخة لتهديد الأهالي

تسللت قوة اسرائيلية إلى بلدة الضهيرة الحدودية، وتوغلت لمسافة 600 متر شمالي الخط الأزرق، وعملت على نقل صناديق ذخيرة فارغة مفخخة ووضعتها في حي الساري، ثم عادت ادراجها وذلك بهدف ايذاء الاهالي الذين يتوجهون بشكل دوري الى بلدتهم رغم تعرضهم لاطلاق نار وقنابل صوتية من جانب الاحتلال يوميًا.



فيما حضرت فرقة من الهندسة في الجيش وتعمل على الكشف عليها.