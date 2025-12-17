الحكومة البريطانية: 4 عمليات شطب من القوائم بموجب نظام العقوبات على سوريا وعملية شطب واحدة بموجب نظام العقوبات المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني

التالي

قوة من الجيش اللبناني نفذت بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات حملة مداهمات واسعة لمخيمات النازحين السوريين في حدث بعلبك بحثاً عن اسلحة ومخالفين لشروط الاقامة ومطلوبين