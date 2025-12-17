الأخبار
مسؤولان في حزب الله أحدهما نيابي للـLBCI: خبر زيارة وفد من الحزب للمملكة العربية السعودية عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا
2025-12-17
مسؤولان في حزب الله أحدهما نيابي للـLBCI: خبر زيارة وفد من الحزب للمملكة العربية السعودية عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا
