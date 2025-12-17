الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وداعاً
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوليتيكو: أميركا وروسيا ستعقدان محادثات بشأن الحرب مع أوكرانيا في ميامي مطلع الأسبوع المقبل

آخر الأخبار
2025-12-17 | 14:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوليتيكو: أميركا وروسيا ستعقدان محادثات بشأن الحرب مع أوكرانيا في ميامي مطلع الأسبوع المقبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بوليتيكو: أميركا وروسيا ستعقدان محادثات بشأن الحرب مع أوكرانيا في ميامي مطلع الأسبوع المقبل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أميركا

وروسيا

ستعقدان

محادثات

الحرب

أوكرانيا

ميامي

الأسبوع

المقبل

LBCI التالي
الحكومة البريطانية: 4 عمليات شطب من القوائم بموجب نظام العقوبات على سوريا وعملية شطب واحدة بموجب نظام العقوبات المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني
الرئيس جوزاف عون التقى رئيس الوفد المفاوض في "الميكانيزم" السفير السابق سيمون كرم وزوده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة يوم الجمعة المقبل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:52

بوليتيكو: أميركا وروسيا ستعقدان محادثات في ميامي مطلع الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
16:49

الشرطة تطرد مئات المهاجرين من بناية بشرق إسبانيا

LBCI
أخبار لبنان
16:09

الجميل لـ حوار المرحلة: مشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح الحزب... ولا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي

LBCI
أخبار لبنان
16:01

اللقاء الديمقراطي يجتمع برئاسة تيمور جنبلاط وأبو الحسن: نتمسّك بحقوق المودعين وسنشارك في الجلسة التشريعية غدًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:48

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لن أعطي أي إشارات إنتخابية ونتواصل مع كل من يشبهوننا ويأخذون موقفنا من موضوع السلاح والسيادة ومستقبل لبنان ولا اتفاق نهائيًا في أي دائرة حتى اللحظة

LBCI
آخر الأخبار
15:37

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: أي تقاعس من بري أو من البرلمان عن تصحيح القانون الإنتخابي الحالي سيؤدي إلى تطيير الإنتخابات

LBCI
آخر الأخبار
15:30

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية باتجاه بيروت إعتبارًا من الساعة ٢٣:٠٠

LBCI
آخر الأخبار
15:21

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: رأس التفاوض اللبناني مع إسرائيل هو السفير سيمون كرم والرئيس عون يتولى التفاوض دستوريًا وهو عين كرم بالإتفاق مع سلام وهي خطوة مهمة والمهم أن نصل فيها إلى نتيجة ولا قيمة لمهما يقوم به كرم ما لم يكن هناك حصر للسلاح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-11

الصين تتهم أميركا بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026

LBCI
فنّ
2025-12-15

ناصيف زيتون يطرح "كزدورة" بالتعاون مع "أبو ورد"... أغنية شبابيّة ولونٌ جديد

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-15

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026

LBCI
رياضة
13:57

تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ريسيتال ميلادي تحت عنوان "بكركي قلب العيد"... إليكم الأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أمسية خيرية موسيقية تنظمها مؤسسة "تكريم"... هذه التفاصيل والأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مستشفى رزق يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه

LBCI
أخبار لبنان
13:43

بو صعب: الكلام عن تعيين سفراء غير السفير كرم في لجنة الميكانيزم هو كلام إعلامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الجولة الـ١٣ والاخيرة من العودة المنظمة للنازحين الى سوريا على أن تستأنف جولات أخرى العام المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رغم التشدد السوري واللبناني... تهريب من حمص الى الكولا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:27

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
05:57

مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة

LBCI
حال الطقس
02:10

استقرار جوي وحرارات متدنية… إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 17-12-2025

LBCI
خبر عاجل
03:40

بو صعب من قصر بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل ما يعني تأجيلاً تقنياً للانتخابات في جميع الأحوال

LBCI
أخبار لبنان
04:20

القرض الحسن تنفي تغيير اسمها: بيع وشراء الذهب يتم عبر شركات تجارية مرخّصة ووفق الأطر القانونية

LBCI
أخبار دولية
07:08

إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More