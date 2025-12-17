سامي الجميل لـ حوار المرحلة: مددنا يدنا لكل الطوائف لنبني البلد معًا ومشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح حزب الله وأردنا أن يلاقينا أحد إلى منتصف الطريق لكن المشكلة أن قرار الحزب ليس بيده إنما هو قرار إيراني

