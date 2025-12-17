سامي الجميل لـ حوار المرحلة: إما أن يتخلى الحزب عن سلاحه ويحل هذا الملف مع اللبنانيين وإما أن تضرب الدولة بيد من حديد وأن تكون فعالة أكثر وهناك خطوات عدة يجب القيام بها لاستعادة السيادة

