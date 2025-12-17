سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي واحتواء السلاح هو عمليًا تأخير للمشكلة ونحن نرفض أي إحتواء ونريد نزع السلاح وحصره إما عبر تسليمه إراديًا أو ينزعه الجيش الذي قام بعمله جنوب الليطاني

