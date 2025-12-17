سامي الجميل لـ حوار المرحلة: كل الجو الذي يأتيني من سوريا هو أنه لن يُسمح بأي تدخل من البقاع ولا أرى نية سورية لمهاجمة لبنان من البقاع

