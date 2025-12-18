عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

عضو نقابة اصحاب مكاتب السياحة والسفر مارون ضاهر للـLBCI: الارقام أتت مفاجئة ومنذ 15 الشهر الحالي الطائرات "مفولة "والارقام بتزايد غير طبيعي ولدينا 80 الى 90 رحلة يومية الى بيروت اكثريتها من الدول العربية والاوروبية

نبيل فهد للـLBCI: غالبية الاسواق الميلادية لا تنافس المحال التجارية وهي تعرض أشياء مختلفة ويهمنا ان نحمي التاجر الذي ينتظر شهر كانون الاول من كل سنة لزيادة مبيعاته