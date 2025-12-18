عضو نقابة اصحاب مكاتب السياحة والسفر مارون ضاهر للـLBCI: الارقام أتت مفاجئة ومنذ 15 الشهر الحالي الطائرات "مفولة "والارقام بتزايد غير طبيعي ولدينا 80 الى 90 رحلة يومية الى بيروت اكثريتها من الدول العربية والاوروبية

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

