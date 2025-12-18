وزير الخارجية التركي: أنقرة تأمل في إجراء محادثات الدمج بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الكردية عبر حوار سلمي ولا نريد أن نحتاج للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددا لكن صبر الجهات المعنية ينفد

نبيل فهد للـLBCI: هناك زيادة ملحوظة في المبيعات عن السنة الماضية في السوبرماركت والحديث عن ارتفاع الأسعار لا أساس له وهناك طرح باختيار سلة غذائية وتخفيض سعرها حتى شهر رمضان بشكل يتماشى مع الطلب المتوقع عليها والفكرة لا تزال قيد الدرس