وزير الخارجية التركي: أنقرة تأمل في إجراء محادثات الدمج بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الكردية عبر حوار سلمي ولا نريد أن نحتاج للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددا لكن صبر الجهات المعنية ينفد

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: نقول أعطونا السلام وخذوا منّا ما يُدهش العالم فالسّلام لم يعد خيارًا بل مسارًا وقداسة البابا وضعنا على طريق السلام

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: ما سنشهده في ليلة رأس السنة في القطاع المطعمي مختلف فنحو 70% من المطاعم ستعتمد نظام à la carte فيما سيعتمد جزء منها set menu مع مروحة أسعار مناسبة والقطاع في جهوزية كاملة