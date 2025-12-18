الأخبار
وزير الخارجية التركي: أنقرة تأمل في إجراء محادثات الدمج بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الكردية عبر حوار سلمي ولا نريد أن نحتاج للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددا لكن صبر الجهات المعنية ينفد

2025-12-18 | 04:25
وزير الخارجية التركي: أنقرة تأمل في إجراء محادثات الدمج بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الكردية عبر حوار سلمي ولا نريد أن نحتاج للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددا لكن صبر الجهات المعنية ينفد
وزير الخارجية التركي: أنقرة تأمل في إجراء محادثات الدمج بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الكردية عبر حوار سلمي ولا نريد أن نحتاج للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددا لكن صبر الجهات المعنية ينفد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

11:57

معلومات الـLBCI: جمارك المطار تضبط مجموعة كبيرة من المسدسات المهرّبة من طراز glock في مطار بيروت عبر طائرة قادمة من باريس

LBCI
أخبار لبنان
11:43

سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: بحثٌ في ملفات تربوية عديدة

LBCI
منوعات
11:32

"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته

LBCI
عالم الطبخ
11:18

الفريكة بالدجاج... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:43

سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: بحثٌ في ملفات تربوية عديدة

LBCI
عالم الطبخ
11:18

الفريكة بالدجاج... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
10:35

عقوبات أميركية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعلى سفن وشركات مرتبطة بإيران

LBCI
آخر الأخبار
10:12

دبلوماسيون: مجلس الأمن الدوليّ يعقد جلسة طارئة الثلاثاء في شأن الأزمة في فنزويلا

LBCI
اقتصاد
2025-11-25

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
05:26

كركي: جدول أعمال طبيّة جديد وزيادة التعويضات العائليّة للمضمونين

LBCI
حال الطقس
2025-11-17

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
آخر الأخبار
08:51

يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي: عبور نشطاء يمينيين حدود غزة دون عوائق خطوة على طريق الاستيطان اليهودي بغزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

آخر المعلومات حول المؤتمر باريس الذي يحضره قائد الجيش...

LBCI
أخبار لبنان
07:06

جلسة تشريعية بين المقاطعة واقرار القوانين...وهكذا علّق النواب

LBCI
أخبار دولية
06:20

تركيا تحث على محادثات سلمية بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وتحذر من نفاد الصبر

LBCI
آخر الأخبار
04:22

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: ما سنشهده في ليلة رأس السنة في القطاع المطعمي مختلف فنحو 70% من المطاعم ستعتمد نظام à la carte فيما سيعتمد جزء منها set menu مع مروحة أسعار مناسبة والقطاع في جهوزية كاملة

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
آخر الأخبار
03:24

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: كدورة سياحية يشهد لبنان الذروة بين 22 كانون الأول و3 كانون الثاني ويمكن القول إن لبنان محجوز بالكامل "fully booked" و"fully loaded" ونحن نعلن جهوزيتنا الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026

LBCI
رياضة
13:57

تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة

LBCI
خبر عاجل
04:46

مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب وقانون القضاء العدلي بعد تعديله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

إسرائيل تضع خطة الحرب على حزب الله بانتظار قرار واشنطن

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 18-12-2025

LBCI
خبر عاجل
08:11

مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
خبر عاجل
05:42

النائب جورج عدوان من مجلس النواب: لمن يحاول الاصطياد في المياه العكرة نؤكد أننا نتمسك بخطب القسم ونؤمن بالرئيس وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا نحرص دائمًا على الاضاءة على طريقة سير الأمور

LBCI
أخبار لبنان
03:42

برّي: الغارات الإسرائيلية رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش

